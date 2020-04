Business news: viceministro Industria russo, ad aprile saranno prodotti 500 nuovi ventilatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha in programma nel mese di aprile di produrre 500 ventilatori per il trattamento di pazienti che hanno contratto il Covid-19. Lo ha detto il viceministro dell’Industria e del Commercio, Sergej Tsyb, nel corso di un punto stampa. "Oggi siamo stati in grado di incrementare la produzione di ventilatori in Russia. Ne saranno realizzati e distribuiti circa 500 ventilatori ad aprile, e a maggio aumenteremo questo importo a 2.500 ventilatori. A giugno, stiamo programmando di produrre 3 mila ventilatori", ha detto Tsyb. (Rum)