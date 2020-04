Business news: ministro Finanze russo, pronti a nuova fase economica causata dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta ad affrontare la nuova fase economica determinata dalla diffusione del coronavirus. è quanto affermato dal ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, in un documentario diffuso sull’emittente televisiva "Primo Canale". Le autorità, secondo il ministro, sarebbero pronte a gestire le risorse statali in modo più efficiente. "I momenti difficili sono passati, ora dobbiamo gestire in modo più efficace le risorse che si trovano a nostra disposizione", ha dichiarato il ministro. L’emergenza del coronavirus ha colpito vari settori industriali in Russia. Tuttavia, stando a quanto dichiarato da Siluanov, l’economia russa è in grado di reggere: “La Banca centrale ha accumulato riserve auree e valutarie sufficienti, dunque il governo ha risorse sufficienti per rispondere ai cambiamenti dello scenario economico”. Il ministro delle Finanze, tuttavia, non ha escluso un calo del gettito fiscale e, di conseguenza, anche delle entrate di bilancio. (Rum)