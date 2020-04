Business news: Parlamento romeno approva leggi per sospensione pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Bucarest ha adottato tre disegni di legge riguardanti la sospensione del rimborso dei prestiti bancari, la cassa integrazione e la concessione di agevolazioni fiscali ai contribuenti, nell'ambito dell'emergenza coronavirus. La seduta si è tenuta online e il voto è stato espresso per telefono, come riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Il primo disegno di legge, inoltrato dall'opposizione socialdemocratica, prevede la sospensione su richiesta del rimborso dei prestiti bancari, misura che sarà applicata senza interessi e more. I socialdemocratici affermano che il documento corregge gli errori dell'ordinanza d'urgenza sullo stesso tema. I liberali, al governo, affermano che contesteranno il ddl alla Corte costituzionale, sostenendo che si tratta di provvedimenti populisti che fanno pressione sul bilancio dello Stato. I liberali contesteranno alla Corte costituzionale anche la legge che stabilisce la proroga di tre mesi, su richiesta, del pagamento dei contributi di previdenza sociale e dei servizi di pubblica utilità per i dipendenti in cassa integrazione. Ha ottenuto, invece, il consenso di tutte le formazioni politiche il ddl che propone la corresponsione del 75 per cento dello stipendio lordo ai dipendenti colpiti dalla riduzione o dall'interruzione dell'attività. (Rob)