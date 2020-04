Business news: Gazprom, ricavi da esportazione gas in calo del 51,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proventi da esportazione di gas della compagnia energetica russa Gazprom si sono attestati a 5,046 miliardi di dollari a partire dal primo bimestre di quest’anno: un calo del 51,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dai dati diffusi dal Servizio doganale federale della Federazione Russa. Nello specifico, le esportazioni di gas si sono attestate a 32,5 miliardi di metri cubi con un calo del 24,6 per cento. Per quanto riguarda il solo mese di febbraio, i proventi da esportazione di gas sono diminuiti del 32,8 per cento attestandosi a 2.027 miliardi di dollari. (Rum)