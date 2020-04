Business news: Polonia: Commissione Ue approva pacchetto di aiuti per 22 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, un pacchetto di assistenza all'economia della Polonia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la Polonia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di garanzia su prestiti esistenti o nuovi a sostegno delle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Il regime consentirà la fornitura di garanzie pubbliche per un importo massimo di 22 miliardi di euro. Il sostegno consiste nella fornitura da parte della Banca nazionale polacca di sviluppo, Bank Gospodarstwa Krajowego, di garanzie pubbliche su prestiti di investimento e prestiti di capitale circolante. Il regime, che sarà accessibile alle medie e grandi società polacche attive in tutti i settori, mira a limitare il rischio associato all'emissione di prestiti a quelle società che sono maggiormente colpite dall'impatto economico dell'attuale crisi. Aiuterà le imprese a coprire il loro capitale circolante immediato o le loro esigenze di investimento e assicurerà che abbiano liquidità sufficiente per continuare le loro attività. (Beb)