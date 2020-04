Business news: Turchia, nuove misure governative per sostenere le imprese colpite dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità turche hanno deciso di adottare ulteriori misure per proteggere le imprese colpite dalla crisi conseguenza del coronavirus e i loro dipendenti. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Lo Stato pagherà per tre mesi il 60 per cento dei salari dei dipendenti di aziende costrette a sospendere la produzione per cause di forza maggiore versando un importo variabile dai 260 ai 650 dollari sul loro conto personale. Lo Stato si prenderà anche carico della loro assicurazione sanitaria. Il periodo di copertura potrebbe essere esteso da tre a sei mesi nel caso in cui l'emergenza non rientrasse. Laddove un dipendente perdesse il lavoro alla scadenza dei tre mesi, potrà richiedere un sussidio di disoccupazione fino a sette mesi e per un importo massimo di 350 dollari. Finora i casi di contagio da coronavirus registrati in Turchia sono oltre 30 mila e i decessi 649. (Tua)