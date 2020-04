Business news: Russia, Rostelecom costruirà una nuova rete in fibra ottica per collegare Europa e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Rostelecom costruirà una nuova rete in fibra ottica per la rete Internet che collegherà l’Europa e l’Asia attraverso la Russia. Lo ha annunciato il presidente della società, Mikhail Oseevskij, in un'intervista rilasciata all’agenzia di stampa "Rbk". "Quest'anno abbiamo in programma di avviare un grande progetto per costruire una nuova linea in fibra ottica dai confini europei della Russia a Vladivostok e, in seguito, sino a Hong Kong, il principale hub del traffico asiatico", ha dichiarato Oseevskij. La società prevede di costruire la linea in tre anni, con la partecipazione di partner sia in Cina che in altri paesi. Rostelecom possiede già diverse linee di trasmissione del traffico Internet. Oltre all'attuale linea che collega la Cina con l'Europa attraverso la Russia, la compagnia possiede il collegamento tra Francoforte e Mascate, la capitale dell'Oman – che transita attraverso l'Europa orientale, la Russia, l'Azerbaigian, l'Iran e il Golfo Persico – oltre a due cavi sottomarini tra Nachodka e Naoetsu, in Giappone, e fra Novorossijsk e Poti, in Georgia. (Rum)