Business news: Russia, dati positivi Sberbank per i fondi dei correntisti nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fonti dei correntisti di Sberbank, l’istituto di credito russo, nel primo trimestre sono cresciuti del 2,4 per cento, stando ai dati registrati il primo aprile. I fondi delle persone giuridiche, imprese e società di vario genere che hanno un conto aperto presso l’istituto di credito, sono saliti del 12 per cento. È quanto emerge dai dati finanziari presentati da Sberbank, secondo cui la crescita totale dei conti correnti a marzo è stata del 4,7 per cento: i fondi delle persone giuridiche sono cresciuti del 7,9 per cento, quelli delle persone fisiche del 3,1 per cento. "I fondi dei nostri clienti hanno mostrato tendenze positive a marzo, anche a causa del pagamento anticipato dei salari da parte della maggior parte delle aziende che ha seguito l’annuncio del congedo lavorativo retribuito per la settimana intercorsa dal 29 marzo al 5 aprile", si legge in una nota della banca. (Rum)