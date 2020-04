Business news: Romania, oltre 950 mila contratti di lavoro sospesi dopo dichiarazione stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, 952.929 contratti di lavoro individuali sono stati finora sospesi dall'entrata in vigore dello stato di emergenza, il 16 marzo. E' quanto si legge nei dati pubblicati dal ministero del Lavoro e della protezione sociale di Bucarest. Il dicastero ha annunciato venerdì che erano 884.349 i contratti di lavoro sospesi, il che vuol dire che 68.580 contratto sono stati sospesi in un solo giorno lavorativo. Dei 952.929 contratti individuali di lavoro, 278.408 provengono dall'industria manifatturiera, 188.468 dal commercio all'ingrosso e al dettaglio/riparazione di autoveicoli e motocicli e 118.277 dall'industria alberghiera e della ristorazione. (Rob)