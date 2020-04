Egitto: coronavirus, 17 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 17 persone sono morte in Egitto dopo avere contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore, il record giornaliero più alto da quando il paese ha riportato il suo primo caso a metà febbraio. Lo rende noto il ministero della Sanità egiziano. I nuovi decessi portano il totale delle morti a causa della pandemia a 135. Altri 95 egiziani sono risultati positivi, portando il totale a 1.794. "Su 135, il 30 per cento è morto prima di arrivare in ospedale", ha dichiarato Khaled Megahed, portavoce del ministero. Su un totale di 1.794 contagiati circa 384 sono guariti e sono stati dimessi.(Cae)