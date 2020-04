Ue: Marattin (Iv), chiediamo dibattito parlamentare alla luce del sole su utilizzo Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei deputati di Italia viva, Luigi Marattin, afferma su Facebook che "il presidente Conte ha fatto una conferenza stampa in cui annuncia che non utilizzeremo mai il Mes e che invece lottiamo per gli eurobond. Qui in allegato", aggiunge il parlamentare, "vi posto le righe che il comunicato dell’eurogruppo dedica agli strumenti futuri. Come vedete, gli eurobond non sono neanche mai menzionati. Questo accade perché tanti, a cominciare dai sovranisti, non vogliono davvero cedere la sovranità fiscale che servirebbe per realizzare davvero questo strumento (e se lo fossero, Italia viva sarebbe in prima fila per far avanzare davvero l’integrazione europea)". Per l'esponente di Iv, "si tratta quindi solo di un’enorme arma di distrazione di massa di cui fatichiamo a comprendere lo scopo. Gli eurobond non sono, quindi, sul tavolo. Il Mes invece lo è, e senza condizionalità grazie al lavoro del ministro Gualtieri. Se l’Italia non aveva intenzione di usarlo, perché ha lottato così duramente per eliminare le condizionalità? Non e’ più il tempo di inseguire i populismi, né di fare giochetti di comunicazione. Italia viva - conclude Marattin - chiede un immediato dibattito parlamentare alla luce del sole sull’utilizzo del Mes e come aumentare il nostro supporto a famiglie e imprese". (Rin)