Russia: sindaco di Mosca, nuove misure restrittive per contrasto a diffusione del Covid-19

- Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, ha annunciato ulteriori misure di sicurezza per contenere la diffusione del Covid-19 nella capitale russa. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, aggiungendo che i provvedimenti annunciati oggi resteranno in vigore dal 13 al 19 aprile. “La normalità ritornerà una volta sconfitta la minaccia del virus”, ha detto. Stando alle informazioni diffuse, nella città è stato disposto un sistema di permessi per quanto riguarda gli spostamenti all’estero della propria abitazione, che sarà consentito nei dintorni della propria residenza oppure sul territorio cittadino per comprovate esigenze lavorative. (segue) (Rum)