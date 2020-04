Business news: Rosatom, firmato accordo fornitura componenti combustibile nucleare all’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rosatom ha firmato un accordo con l’Autorità egiziana per l’energia atomica per la fornitura di componenti per combustibile nucleare al paese nordafricano. Lo si apprende da un comunicato di Rosatom. “L’azienda Nccp (Novosibirsk Chemical Concentrates Plant), sussidiaria di Tvel che a sua volta è di proprietà di Rosatom, ha firmato un contratto decennale per la fornitura di componenti per il reattore nucleare Etrr-2, in Egitto”, si legge nella nota. (Rum)