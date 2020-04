Business news: Transneft, iniziate forniture di petrolio alle raffinerie bielorusse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via le forniture di petrolio alle raffinerie bielorusse da parte della compagnia Transneft. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce dell’azienda russa, Igor Demin. “Le forniture hanno preso ufficialmente il via”, ha detto il rappresentante di Transneft, le cui affermazioni sono state confermate anche dalla compagnia energetica statale bielorussa Belneftekhim. È stato il portavoce dell’azienda, Aleksander Tishchenko, ad annunciare lo scorso 3 aprile un accordo con una serie di produttori russi, tra cui Rosneft, un accordo per organizzare le forniture di petrolio alla Bielorussia ad un prezzo fissato a quattro dollari al barile. “Abbiamo raggiunto un’intesa con una serie di produttori russi per quanto riguarda l’avvio di forniture petrolifere: pubblicheremo la lista completa nel prossimo futuro, ma per il momento possiamo confermare che abbiamo raggiunto un accordo anche con Rosneft”, ha detto. (Rum)