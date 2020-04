Business news: Russia, tasso di inflazione annuo sale al 2,5 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale della Russia è salito al 2,5 per cento a marzo, come emerge dai dati diffusi dal Servizio statistico federale. L'inflazione registrata è più alta dello 0,2 per cento rispetto a un mese fa, quando l'indicatore per il mese si è attestato allo 0,6 per cento. A marzo, sono stati segnalati aumenti dei prezzi al consumo superiori allo 0,7 per cento in 31 territori della Russia. La crescita maggiore è stata registrata in Daghestan, dove i prezzi al consumo sono cresciuti dell'1,8 per cento. Nella capitale, i prezzi sono cresciuti dello 0,3 per cento. A San Pietroburgo, l'agenzia ha osservato una crescita dello 0,8 per cento dei prezzi al consumo. (Rum)