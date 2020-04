Coronavirus: Usa, Apple e Google insieme per il tracciamento dei contatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi Apple e Google hanno annunciato una partnership per sviluppare una tecnologia che consenta agli utenti di essere avvisati se sono entrati in contatto con una persona malata di Covid-19. Il sistema avrebbe il potenziale per monitorare circa un terzo della popolazione mondiale. Lo rivela la rivista "Time". La tecnologia, nota come "tracciamento dei contatti" (contact tracing) è progettata per frenare la diffusione del nuovo coronavirus dicendo agli utenti di mettersi in quarantena o isolarsi dopo il contatto con un individuo infetto. Le due società, solitamente rivali della Silicon Valley, hanno annunciato oggi che stanno sviluppando la tecnologia in modo che funzioni in entrambi i loro sistemi operativi iOS e Android, e dovrebbe essere testata in una prima fase a metà maggio. Le aziende rilasceranno inoltre un dedicata specificamente per gli operatori sanitari. Poiché il contagio da Covid-19 può avvenire in caso di stretta prossimità con soggetti positivi, gli organi di sanità pubblica hanno stabilito che il tracciamento dei contatti può rappresentare una valida misura per contenere la diffusione del virus. Molte autorità sanitarie, università e Ong in tutto il mondo hanno compiuto passi importanti nello sviluppo di tecnologie di contact tracing a uso volontario. (Nys)