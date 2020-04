Coronavirus: da domani altri 98 infermieri volontari operativi in 9 Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà domani alle 12 dall'aeroporto di Pratica di Mare il volo dell'Aeronautica che porterà a Bergamo altri 88 infermieri volontari che fanno parte della task force del governo, Unità infermieristica Covid-19, coordinata dalla Protezione civile. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Affari regionali. Gli infermieri, provenienti in gran parte dalle Regioni del centro sud, saranno subito operativi nelle corsie di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonomia di Trento e Valle d'Aosta. Gli infermieri saranno accompagnati dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e da Fabio Ciciliano della Protezione civile ed ad attenderli all'aeroporto di Orio al Serio ci sarà il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala; il prefetto di Bergamo, Enrico Ricci; e il sindaco della città, Giorgio Gori. Nella giornata di domani altri 10 infermieri volontari saranno trasferiti dalla Protezione civile negli ospedali di Marche e Abruzzo. (Com)