Coronavirus: Tofalo (M5s), da Conte parole chiare e inequivocabili su Mes

- "L'Italia non ha bisogno del Mes e non lo reputa uno strumento adeguato per questa emergenza, le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono state chiare ed inequivocabili". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo (M5s), al termine della conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Ogni tentativo di speculazione sull'argomento - aggiunge - non fa altro che indebolire il paese sui tavoli internazionali dove stiamo portando avanti un negoziato difficilissimo. La priorità è ripartire in questo difficile momento, dobbiamo mettere da parte ogni interesse individuale ed essere tutti ancora più uniti, dimostrando altissimo senso di responsabilità comune".(Com)