Coronavirus: Fit Cisl Lazio, tempo scaduto, senza risposte 48 ore di sciopero in Ama

- Uno sciopero di 48 ore con "nessuno che renderà il servizio senza i Dpi necessari e le necessarie sanificazioni per tutelare gli operai". È quanto annuncia, in una nota. La Fit Cisl Lazio che prosegue: "Ama ha deciso di fare guerra ai propri dipendenti e non al virus - si legge in un comunicato". L'azienda infatti "non rispetta l'accordo sottoscritto il 3 aprile scorso con le Rsu e oggi si è presentata al tavolo con Utilitaria con la solita arroganza", "lasciando i dipendenti soli". Per questo, come sottoscritto dall'articolo 2 comma 7 della legge 146/90 in assenza di risposte "è stato proclamato lo sciopero senza preavviso dei lavoratori". "Entro il 15 aprile va applicato l'accordo", "sulla salute non si media". (Rer)