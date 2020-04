Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani:REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarà all’Istituto Spallanzani di Roma per fare il punto sull’emergenza epidemiologica da Covid 19. L’evento sarà trasmesso in streaming dall'Auditorium dell’Istituto sul profilo Facebook della Regione Lazio. Partecipa l’assessore alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria, Alessio D’Amato.Istituto nazionale per la malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Auditorium, via Portuense, 292 (ore 11, 30) (Rer)