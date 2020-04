Coronavirus: porta a spasso il coniglio, contravvenzionato a Fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli agenti che gli hanno chiesto il motivo per il quale fosse a passeggio in centro a Fondi, lui ha candidamente risposto che stava facendo fare una sgambata al coniglio domestico di sua proprietà. I poliziotti del commissariato della cittadina pontina, tra l'altro zona rossa nell'emergenza Covid, hanno inizialmente pensato che l'uomo stesse scherzando, anche perchè il coniglio lo portava in braccio e semmai, a sgambare era lui e non l'animale. L'uomo però, un cittadino straniero, ha insistito su quella versione per cui, non essendo quella motivazione giustificata da reali necessità, è stato identificato e contravvenzionato per l'inosservanza del decreto anti coronavirus. (Rer)