Coronavirus: Ciriani (Fd'I), Conte subito in Parlamento, palazzo Chigi non è il Grande Fratello

- "Il presidente Conte nervoso e arrogante, la sera del Venerdì Santo, occupa per l'ennesima volta i canali della televisione per accusare le opposizioni e in primis Giorgia Meloni". E' quanto afferma il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "Spera, evidentemente, di nascondere così il piatto di mosche che lui e il suo governo hanno portato a casa in Europa. Non glielo consentiremo - aggiunge Ciriani - e chiediamo, anzi pretendiamo, che dopo questo squallido attacco venga immediatamente in Parlamento. Il premier Conte forse ancora deve rendersi conto che Palazzo Chigi non è la casa del Grande Fratello e non può utilizzare le conferenze stampa come il 'confessionale'", conclude Ciriani.(Com)