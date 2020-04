Business news: Bielorussia, Standard&Poor’s conferma rating B con prospettive stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating internazionale Standard&Poor’s ha mantenuto invariato il rating della Bielorussia a un livello B con outlook stabile. È quanto si legge in un comunicato dell’agenzia. "La previsione è stabile, dal momento che prevediamo che le riserve di valuta estera accumulate dalla Banca centrale della Bielorussia dovrebbero consentire al governo di effettuare i prossimi pagamenti sul debito nei prossimi 12 mesi, anche se non vi è accesso al mercato delle obbligazioni commerciali esterne", si legge nella nota. Nel 2020 si prevede una crescita del 2 per cento per l’economia bielorussa. (Res)