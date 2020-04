Frosinone: sindaco, su bonus spesa tutte pagate le prime tranche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Frosinone ha concluso, nel tardo pomeriggio, il pagamento della prima tranche del bonus spesa, consegnando agli aventi diritto circa 1.200 ticket e voucher, a seguito delle domande pervenute fino alla data odierna che, complessivamente, ammontano a 1.600 richieste circa da parte dell'utenza. I cittadini residenti e domiciliati nel capoluogo potranno, inoltre, continuare a formulare le relative richieste di sostegno anche nel corso dei prossimi giorni, utilizzando i moduli scaricabili dal sito www.comune.frosinone.it e inviandoli in via telematica all'indirizzo di posta elettronica sportello.famiglia@comune.frosinone.it. "Abbiamo lavorato senza sosta con alcuni dipendenti degli uffici comunali, oltre che con le unità della cooperativa Osa e gli agenti della polizia municipale, insieme ai volontari della Protezione civile – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – per garantire, a tutti coloro che avevano i requisiti, di trascorrere le festività della Pasqua con qualche problema in meno. La macchina amministrativa ha dimostrato un grande spirito di squadra e di coesione sociale, non risparmiandosi di lavorare neppure all'una del mattino, non guardando mai il cartellino marcatempo ma tenendo sempre a mente la circostanza che, dietro ognuna di quelle domande, esiste un'esigenza da soddisfare e un problema familiare cui andare incontro. Abbiamo scritto una bella pagina di solidarietà e di efficacia dell'Ente comunale, che appartiene all'intera collettività, calcolando anche che, alle 1.200 domande soddisfatte di bonus, corrispondono circa 3.000 persone come sviluppo dei nuclei familiari". (Com)