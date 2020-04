Argentina: coronavirus, record di decessi in un giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo indiscrezioni filtrate nel corso della settimana, eventuali allentamenti delle misure di isolamento verranno verranno adottati solo per quelle province dove non si presentano casi di "trasmissione locale" o "comunitaria" del virus. L'area metropolitana di Buenos Aires, oggi epicentro della pandemia, dovrebbe quindi mantenere l'attuale schema di prevenzione che prevede un rigido controllo della circolazione da parte delle forze dell'ordine. Un annuncio ufficiale da parte di Fernandez è atteso per questo fine settimana, prima dello scadere del decreto che fissa l'attuale quarantena fino a tutto il 12 aprile. (segue) (Abu)