Business news: Repubblica Ceca, disoccupazione si conferma al 3 per cento a marzo

- La disoccupazione in Repubblica Ceca è rimasta invariata a un tasso del 3 per cento a marzo nonostante le misure restrittive per frenare la diffusione del coronavirus adottate dal governo. È quanto affermato dal ministro del Lavoro e degli Affari sociali Jana Malacova all’emittente televisiva pubblica. Malacova ha detto che non ci sono segnali di variazioni degne di nota neanche in questi primi giorni di aprile. Il ministro ha affermato che il dato di marzo è una buona notizia, ma “il mese di aprile sarà stato decisivo per valutare il danno all'economia causato dalla crisi del coronavirus”. I sindacati cechi hanno affermato che circa 400-450 mila posti di lavoro sono a rischio a causa dell’emergenza. Il pacchetto di aiuti economici del governo prevede un regime di cassa d’integrazione per i datori di lavoro per cercare di prevenire potenziali licenziamenti di massa. (Vap)