Coronavirus: Conte, con capi delegazione maggioranza non siamo stati a litigare sul Mes, dobbiamo essere uniti

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato, a proposito della riunione di oggi con i capi delegazione della maggioranza, che "non siamo stati affatto a litigare sul Meccanismo europeo di stabilità. Le forze di maggioranza", ha proseguito il premier durante una conferenza stampa a palazzo Chigi, "sono consapevoli che il Mes non è la soluzione ai problemi che stiamo affrontando. Il negoziato in Europa è molto complesso e dobbiamo essere sagaci, uniti, compatti". (Rin)