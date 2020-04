© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica a reti unificate di Conte contro l'opposizione è stata una pessima pagina istituzionale e televisiva: il premier doveva informare sulla proroga delle chiusure, sul lavoro per la fase 2, non usare uno spazio di servizio pubblico per fare un comizio propagandistico". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. (Com)