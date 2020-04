Coronavirus: M5s, Conte smaschera propaganda opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Conte svelano ancora più chiaramente la squallida propaganda delle opposizioni che tentano di destabilizzare l'operato del governo con falsità smascherate dal nostro presidente del Consiglio". Lo afferma in una nota il direttivo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati. "Ringraziamo il presidente Conte, non solo per il lavoro costante in un momento in cui il peso della responsabilità è davvero enorme; lo ringraziamo per la trasparenza, la forza, l'autenticità con cui rappresenta il popolo italiano". "Siamo orgogliosi, come Movimento 5 stelle, di averlo proposto come leader del governo sia nel 2018 che nel 2019. Rivendichiamo con forza - scrivono - questa scelta che rappresenta ciò che abbiamo sempre sostenuto fin dagli albori del Movimento: mettere le persone giuste nell'amministrazione della cosa pubblica è la prima grande rivoluzione per questo Paese. Altro passaggio fondamentale per la vita democratica nel nostro paese, è la fiducia che i cittadini stanno riacquisendo nelle istituzioni, dopo anni in cui la stragrande maggioranza degli italiani l'avevano persa".(Com)