Coronavirus: Bernini (FI), da Conte grave mancanza di rispetto nei confronti degli italiani

- "Mentre gli italiani trascorreranno la Pasqua senza avere ricevuto un euro di quanto da lui promesso, il presidente Conte preferisce buttare la palla in tribuna ed attaccare l’opposizione". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Non più tardi di qualche settimana fa, il premier evocava Churchill chiedendo a tutti noi di collaborare nell’ora più buia e di essere responsabili nell’interesse del paese. Ci abbiamo creduto - aggiunge Bernini - e abbiamo portato con entusiasmo in Parlamento le nostre migliori soluzioni: tutte respinte con perdite. Ora, a reti unificate, dopo avere annunciato tempi difficili e decisioni severe per il Paese, perde l’aplomb e si lancia in polemiche politiche di sapore personalistico. Una grave mancanza di rispetto nei confronti degli italiani. Dov’è finito l’interesse del Paese?", conclude Bernini.(Com)