Coronavirus: Gelmini (FI), per fase 2 Conte ascolta tutti tranne le opposizioni

- "Il premier Conte si catapulta per l'ennesima volta nelle case degli italiani per annunciare la proroga delle restrizioni esistenti, tranne qualche eccezione, fino al prossimo 3 maggio". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Per il resto - scrive - il presidente del Consiglio paventa nuovamente la famosa 'fase 2', la ripartenza, e dice che il governo si avvarrà dei consigli e del lavoro di un gruppo di esperti, coordinato da Vittorio Colao, e del Comitato tecnico scientifico. Bene sentire tutti, certo, ma tra sociologi, psicologi e scienziati, magari sarebbe il caso anche di ascoltare il parere delle opposizioni, che invece sono ancora una volta tagliare fuori dal dibattito in corso. Così come tagliato fuori è il Parlamento". Per la parlamentare si tratta di "un'ennesima occasione persa da palazzo Chigi, un nuovo inciampo del premier Conte".(Com)