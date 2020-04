Argentina: coronavirus, record di decessi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 14 decessi nelle ultime 24 ore l'Argentina ha registrato ieri il record di morti in un solo giorno a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia nel paese. Fino ad oggi il numero massimo di decessi giornaliero era stato di sei. Con quest'ultimo dato il conteggio totale delle vittime della pandemia arriva a 79. Sono 99 invece i nuovi casi di contagio registrati ieri su 1529 test effettuati. Il totale dei contagi rilevati sale quindi a 1894 su oltre 16 mila test portati a termine (361 per milione di abitanti). In questo contesto il governo del presidente Alberto Fernandez sta valutando un prolungamento della quarantena generale oltre il 12 aprile, presumibilmente fino al 23. Un annuncio in questo senso, segnala la stampa locale, è atteso per la serata di oggi da parte del presidente al termine di una serie di riunioni di gabinetto. (segue) (Abu)