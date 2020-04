Coronavirus: Pd propone contributo di solidarietà, Italia viva e opposizioni all'attacco, Conte frena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta avanzata dal gruppo del Partito democratico a Montecitorio, con in testa il presidente dei deputati Graziano Delrio, di un contributo di solidarietà progressivo per i redditi superiori agli 80 mila euro, per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus, ha surriscaldato oggi il dibattito politico. Sulle barricate Italia viva secondo cui è "da irresponsabili pensare a nuove tasse". Contrario anche il Movimento cinque stelle. Il presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone, è andato oltre e ha osservato che si è in presenza di una vera e propria "mutazione genetica del Pd", che "è sempre di più il partito delle tasse". E se Liberi e uguali ha espresso soddisfazione, sottolineando che è "un bene che si parli finalmente di redistribuzione", le opposizioni sono andate all'attacco. Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, "dietro il contributo di solidarietà della sinistra si nasconde la patrimoniale", mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha accusato di "follia" maggioranza ed esecutivo. Dal Partito democratico è intervenuta la parlamentare Debora Serracchiani, secondo cui si tratta di una "faziosa propaganda". Ma su questo punto, il presidente del Consiglio frena. Sul contributo di solidarietà per i redditi alti "non c'è nessuna proposta concreta. Il governo non ha fatto questa proposta e non la vedo all'orizzonte", ha detto in serata nel corso della conferenza stampa da palazzo Chigi. (Rin)