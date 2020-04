Argentina: coronavirus, record di decessi in un giorno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti stimano un calo del 4,4 per cento del Pil nel 2020 come conseguenza dell'impatto della pandemia del coronavirus. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto sulle aspettative del mercato (Rem) elaborato mensilmente dalla Banca centrale argentina (Bcra) attraverso un'indagine effettuata presso 34 esperti di società di consulting e centri di investigazione locali. La stima relativa al Pil rappresenta un peggioramento di oltre 3 punti rispetto al Rem di febbraio, quando si stimava un calo dell'1,2 per cento. Secondo il documento la proiezione dell'inflazione sui dodici mesi rimane attestata al 40 per cento, valore invariato rispetto al rapporto precedente. Il documento prevede un andamento in discesa del tasso ufficiale di sconto per il quale si prevede un valore finale del 25,8 per cento a dicembre del 2020. Stimata inoltre una ulteriore svalutazione di circa il dieci per cento del peso rispetto al dollaro. (Abu)