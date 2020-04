Coronavirus: Renzi a Conte, ottima scelta Colao, su Mes ed Europa dibattito in Parlamento e non in tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commenta su Facebook la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, a cominciare dalla scelta di Vittorio Colao a capo della task force per la ricostruzione post coronavirus. "Ottima la scelta di Vittorio Colao", afferma l'ex presidente del Consiglio, "ottima. Bene riaprire le librerie, come avevamo chiesto, ma bisogna riaprire in sicurezza anche le fabbriche: altrimenti moriremo di fame. La patrimoniale non esiste, bene. Su Mes ed Europa - conclude Renzi - si faccia un dibattito in Parlamento, non in tv". (Rin)