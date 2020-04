Coronavirus: serrata fino al 3 maggio, per Conte la soluzione in Europa restano gli eurobond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurobond, al contrario, sono lo strumento ritenuto idoneo dall'esecutivo. "Bisogna lavorare ancora per costruire qualcosa di più ambizioso - ha affermato Conte - come la costituzione di un Fondo finanziato con i famosi eurobond". Tale fondo "deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre richieste da un'economia di guerra" e inoltre "deve essere disponibile da subito" ha puntualizzato il premier. Il capo dell'esecutivo ha poi evidenziato che "questa emergenza riguarda tutto il pianeta. Noi dobbiamo lavorare per predisporci per rendere più snelli i processi amministrativi perché, quando ci sarà una ripartenza, potremo avere indici positivi per il nostro Pil". Infine, il presidente del Consiglio ha annunciato che "il governo si dedicherà ora al decreto per le misure economiche che vogliamo adottare prima della fine di aprile". (Rin)