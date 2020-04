RPT - Coronavirus: Colao nominato capo task force per fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- RTP con titolo e testo corretti"Per la fase due" in cui far ripartire il tessuto produttivo del paese "ci affideremo ad un gruppo di esperti che dialogherà con il Comitato tecnico scientifico. Questo gruppo sarà coordinato da Vittorio Colao". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi. Il nome di Colao, ex numero uno di Vodafone, circolava già da ieri con insistenza negli ambienti industriali di Brescia dove il nuovo direttore della task force per la ricostruzione è nato. Non meno importante il rapporto dell'ex manager di Mckinsey, società da 27 mila dipendenti e 10 miliardi di fatturato, con Giovanni Bazoli, attuale presidente onorario di Banca Intesa e punto di riferimento per l'imprenditoria bresciana. Senza dimenticare che la figura di Colao è ben vista anche dal Quirinale e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La nomina odierna, dunque, potrebbe anche lasciar pensare che Colao, una volta finita l'emergenza, possa essere chiamato a svolgere ruoli istituzionali. Conte ha precisato anche che il gruppo di esperti annovera "varie personalità come il professor Giovannini, la professoressa Maggini, la professoressa Mazzuccato e la professoressa Sadum". (Rin)