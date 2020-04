Coronavirus, Conte proroga le misure di contenimento fino al 3 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul contributo di solidarietà per i redditi alti, additato dalle opposizioni come una patrimoniale malcelata, Conte ha dichiarato che "non c'è nessuna proposta concreta". Il capo dell'esecutivo ha evidenziato che "questa emergenza riguarda tutto il pianeta. Noi dobbiamo lavorare per predisporci per rendere più snelli i processi amministrativi perchè, quando ci sarà una ripartenza, potremo avere indici positivi per il nostro pil". Infine, il presidente del Consiglio ha annunciato che "il governo si dedicherà ora al decreto per le misure economiche che vogliamo adottare prima della fine di aprile". (Rin)