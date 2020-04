Cile: coronavirus, nuovo record di contagi giornalieri con oltre 500 casi registrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno comunicato oggi che nelle ultime 24 sono stati confermati 529 casi di contagio da nuovo coronavirus, l'incremento più alto registrato dall'inizio della pandemia nel paese. Il totale di casi confermati è arrivato in questo modo a 6501, facendo del Cile il terzo paese latinoamericano per numero di contagi. Sono otto invece le persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 65 morti in tutto il paese. Oltre 1550 invece i pazienti guariti che le autorità hanno già classificato come "non infetti". Il governo ha reso noto inoltre che i test realizzati dall'inizio dell'emergenza sono oltre 72 mila, 4444 dei quali analizzati nelle ultime 24 ore. (segue) (Abu)