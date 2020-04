Cile: coronavirus, nuovo record di contagi giornalieri con oltre 500 casi registrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto ha destato polemiche tra gli infettivologi l'annuncio fatto ieri dal ministro della Salute, Jaime Manalich, circa l'introduzione di un certificato di buona salute per i pazienti guariti dal Covid-19. "Non ci sono studi confermati che assicurino quanto dura e quanto efficace sia l'immunità che produce la stessa malattia", ha dichiarato Jeannette Dabanch, infettivologa dell'Ospedale Clínico dell'Università del Cile, all'emittente "Biobio". "Non ci sono certezze su come affrontare la fase successiva alla pandemia tenendo conto soprattutto dell'esperienza su altri virus delle vie respiratorie come l'influenza, che richiede annualmente un nuovo vaccino", ha aggiunto. (segue) (Abu)