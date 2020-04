Ue: Conte, su Mes da Salvini e Meloni falsità e menzogne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "è importante che questo dibattito sul Meccanismo europeo di stabilità si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Il Mes", ha ricordato il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi, "esiste dal 2012 ed io non c'ero all'epoca. Non è stato istituito ieri o approvato nel cuore della notte come è stato falsamente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora con il favore delle tenebre. L'Italia non ha firmato alcuna attivazione del Mes e non ha bisogno del Mes", ha proseguito Conte, "perché lo riteniamo uno strumento totalmente inadeguato, inadatto per rispondere all'emergenza. Le falsità, le menzogne rischiano di indebolire non il premier Conte, non il governo, ma l'intera Italia". (Rin)