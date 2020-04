Ue: Conte, nostro strumento contro coronavirus è eurobond, combatteremo fino alla fine per sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alle misure economiche a livello comunitario contro il coronavirus "bisogna lavorare ancora per costruire qualcosa di più ambizioso come la costituzione di un Fondo finanziato con i famosi eurobond. Il Fondo deve avere una potenza di fuoco proporzionata alle cifre richieste da un'economia di guerra. Il Fondo", ha continuato il premier in conferenza stampa a palazzo Chigi, "deve essere disponibile da subito, lo sto dicendo ai miei omologhi europei. Il nostro strumento è l'eurobond, lo riteniamo quello più adeguato e combatteremo fino alla fine per sostenerlo". (Rin)