Coronavirus: Conte, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati

- Ci sarà qualche piccola variazione nelle misure di contenimento prorogate fino al prossimo 3 maggio. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi. "Dal 14 aprile - ha chiarito - riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per bambini e neonati". Inoltre, verranno riaperte alcune attività, come la "silvicultura, il taglio dei boschi per fornire i combustili solidi e attività forestali". (Rin)