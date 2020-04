© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi, ha spiegato: "questa emergenza riguarda tutto il pianeta. Noi dobbiamo lavorare per predisporci per rendere più snelli i processi amministrativi perchè, quando ci sarà una ripartenza, così potremo avere indici positivi per il nostro pil". (Rin)