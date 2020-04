Coronavirus: bozza decreto, proroga misure fino al 3 maggio, possibili riaperture per librerie, cartolerie e negozi per neonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Misure di contenimento per contrastare il coronavirus prorogate dal 14 aprile fino al prossimo 3 maggio. E' quanto si legge nella bozza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) che Giuseppe Conte dovrebbe firmare oggi. Possibili alcune limitate riaperture, dal prossimo 14 aprile, come quelle di librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Il tutto si svolgerebbe, naturalmente, nel rispetto di tutte le misure di precauzione, a cominciare da quelle sul distanziamento sociale. Si tratta, comunque, di ipotesi che potrebbero essere oggetto di ulteriori aggiustamenti. Oggi, sul tema, si è tenuta una lunga riunione a palazzo Chigi tra Conte ed i capi delegazione dei partiti al governo.(Rin)