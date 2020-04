Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), coronabond sono soluzione, coerenza zero da parte di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli sugli ultimi aggiornamenti europei dichiara: "Stiamo assistendo ad una totale resa incondizionata del governo Conte Bis ai diktat di Germania ed Olanda". Niente coronabond - aggiunge - come richiesto dall'Italia, e come da me auspicato, l'accordo con l'UE prevede il Mes e investimenti da mille miliardi. Coerenza zero da parte del premier che fino a ieri asseriva che il Mes non fosse lo strumento adeguato! La conferma per molti italiani dell'inadeguatezza di questo governo, e dei suoi azionisti di maggioranza Pd e Cinque Stelle, un duo dei disastri totalmente inaffidabile, che fa ciò che vuole senza passare dal Parlamento, come più volte richiesto dalla Lega. Una scia di scelte sbagliate che hanno finito per mettere con le spalle al muro molti lavoratori autonomi del nostro Paese e non solo. Questa del Mes è l'ennesima di una lunga serie. Gli italiani sono stufi, la maggioranza costruita in Parlamento non corrisponde affatto a quella presente nel Paese reale, fuori dal Palazzo. La gente vuole un governo di Centrodestra con Matteo Salvini premier, per rialzare la testa in Europa e nel mondo!"(Com)