Coronavirus: Cesaro e Pentangelo (FI), ignorate scuole paritarie a rischio 160mila dipendenti (2)

- I forzisti hanno spiegato: "Servono interventi urgenti di sospensione dei pagamenti come mutui o affitti, la detraibilità delle rette scolastiche così come ogni sorta di sostegno che possa andare incontro alle famiglie, e l'accesso immediato e diretto al fondo centrale di garanzia. La Campania è la seconda regione, dopo la Lombardia, per numero di scuole paritarie, ma mentre in tutte le realtà regionali, anche del Sud, sono previste specifiche misure regionali e comunali a sostegno delle scuole paritarie, da noi nulla e sarebbe il caso di cominciare a ragionarci". Cesaro e Pentangelo hanno concluso: "Necessario comprendere una buona volta e per tutte che, facendo risparmiare ogni anno allo Stato ben 6 miliardi di euro, le scuole paritarie meritano un'attenzione assoluta e che derubricare la questione a mera disputa ideologica non è da ignoranti, è da irresponsabili". (Ren)