Coronavirus: F.Sala, trend in diminuzione, ma vogliamo che tasso positivi e morti scenda più velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È chiaro che il trend è in diminuzione, ma vogliamo arrivare a un tasso che scenda più velocemente avendo meno positivi, meno ricoveri e meno decessi". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, in diretta streaming per fare il consueto punto quotidiano sull'emergenza coronavirus. "Per arrivare a questo - ha aggiunto il vicegovernatore - abbiamo in questo momento solo l'arma dell'isolamento e dell'osservanza delle regole che ci vengono dettate. Quindi trascorrete una Pasqua assolutamente casalinga". "La lotta non è tra di noi, ma di noi tutti insieme contro il virus", ha chiosato Sala. (Rem)