Cile: coronavirus, polemiche per annuncio governo su certificato guarigione Covid-19 (2)

- Manalich aveva annunciato ieri che i pazienti guariti dal Covid-19 avranno un certificato di buona salute che "esenta da ogni tipo di quarantena e restrizione alla circolazione". A seguito delle perplessità emerse in ambito medico e scientifico, Manalich ha poi chiarito che "il certificato verrà assegnato dopo 30 giorni dal risultato dell'esame Pcr positivo". Il ministro ha quindi spiegato che i test rapidi "sono riservati solo ai casi asintomatici" e nelle zone dove si sono verificati focolai e si prevede la fine della quarantena ed un'eventuale ripresa delle lezioni scolastiche. Il Cile è il secondo paese della regione per numero di contagi con 5.972 casi confermati e 57 morti. Il governo ha decretato lo "stato di catastrofe" per 90 giorni, affidando alle Forze armate la gestione dell'ordine pubblico. Chiuse tutte le frontiere e movimenti limitati all'interno. Rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. (segue) (Abu)