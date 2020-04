Cile: coronavirus, polemiche per annuncio governo su certificato guarigione Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli annunci, a detta dello stesso presidente, rappresentano la "seconda tappa" del piano economico di emergenza contro la pandemia. Lo scorso 19 marzo Pinera aveva annunciato un pacchetto anticrisi da 11,7 miliardi destinato a rafforzare le capacità del paese di affrontare l'emergenza a livello sanitario, sociale e produttivo. Si tratta di una cifra equivalente a quasi il 4,7 del Pil cileno e che secondo il governo si giustifica a fronte di una crisi globale "senza precedenti" che richiede l'adozione di "misure straordinarie". Dal punto di vista giuridico la misura poggia su una legge denominata del "due per cento costituzionale" che permette all'esecutivo di decretare spese non autorizzate per legge a fronte di necessità improrogabili derivate da una calamità. (segue) (Abu)